سعر THE MEME GAME (MEMEGAME)
سعر THE MEME GAME (MEMEGAME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 301.01K. يتم تحديث سعر MEMEGAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق THE MEME GAME الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.39K
- تغيير سعر THE MEME GAME خلال اليوم هو +39.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 852.56M
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خلال اليوم، كان سعر THE MEME GAME مقابل USD هو $ +0.0001008 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر THE MEME GAME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر THE MEME GAME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر THE MEME GAME مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001008
|+39.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر THE MEME GAME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.79%
+39.96%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.
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