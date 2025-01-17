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سعر THE MEME GAME (MEMEGAME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 301.01K . يتم تحديث سعر MEMEGAME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق THE MEME GAME الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.39K - تغيير سعر THE MEME GAME خلال اليوم هو +39.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 852.56M

أداء سعر THE MEME GAME (MEMEGAME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر THE MEME GAME مقابل USD هو $ +0.0001008 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر THE MEME GAME مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر THE MEME GAME مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر THE MEME GAME مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001008 +39.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر THE MEME GAME (MEMEGAME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر THE MEME GAME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00105196$ 0.00105196 $ 0.00105196 تغير السعر (1 ساعة) +1.79% تغير السعر (1يوم) +39.96% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق THE MEME GAME (MEMEGAME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: