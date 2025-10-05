معلومات سعر The Meerkat Meme (MEERKAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00208666 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) +31.47%

سعر The Meerkat Meme (MEERKAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEERKAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEERKAT على الإطلاق هو $ 0.00208666، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEERKAT +0.84% على مدار الساعة الماضية، +0.24% على مدار 24 ساعة، و +31.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Meerkat Meme (MEERKAT)

القيمة السوقية $ 35.10K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.10K إمداد دورة التداول 999.48M إجمالي العرض 999,482,631.15692

القيمة السوقية الحالية لـ The Meerkat Meme هي $ 35.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEERKAT يبلغ 999.48M، مع إجمالي عرض 999482631.15692. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.10K.