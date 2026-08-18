سعر The Meek Shall Inherit The Earth اليوم

السعر المباشر لمشروع The Meek Shall Inherit The Earth (MEEK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEEK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEEK.

يحتل The Meek Shall Inherit The Earth حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60,282، مع عرض متداول قدره 9.90B MEEK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEEK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEEK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Meek Shall Inherit The Earth (MEEK)

القيمة السوقية $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K إمداد دورة التداول 9.90B 9.90B 9.90B إجمالي العرض 9,899,781,990.403452 9,899,781,990.403452 9,899,781,990.403452

القيمة السوقية الحالية لـ The Meek Shall Inherit The Earth هي $ 60.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEEK يبلغ 9.90B، مع إجمالي عرض 9899781990.403452. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.28K.