معلومات سعر the mascot of crypto (CANDLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.65% تغير السعر (7 أيام) +2.65%

سعر the mascot of crypto (CANDLE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CANDLE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCANDLE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CANDLE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق the mascot of crypto (CANDLE)

القيمة السوقية $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K إمداد دورة التداول 998.74M 998.74M 998.74M إجمالي العرض 998,744,131.520778 998,744,131.520778 998,744,131.520778

القيمة السوقية الحالية لـ the mascot of crypto هي $ 5.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CANDLE يبلغ 998.74M، مع إجمالي عرض 998744131.520778. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.96K.