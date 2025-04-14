سعر The Martian Dog (MARVIN)
سعر The Martian Dog (MARVIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.54K. يتم تحديث سعر MARVIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Martian Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The Martian Dog خلال اليوم هو -16.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر The Martian Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Martian Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Martian Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Martian Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.80%
|30 يوم
|$ 0
|-44.98%
|60 يوم
|$ 0
|+19.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Martian Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.34%
-16.80%
+2.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Marvin is a token adopted Dog Meme theme, run by community itself, Marvin unites puppy and elon lovers around the world, and also brings interesting ideas as a basis for future project steps, with transparent development and safe tokenomics. Marvin, a Havanese, has Elon Musk as his emotional support. We adore the adorable Marvin just as much as Elon does. Marvin created with 420,690,000,000 total supply, based on ETHEREUM blockchain, 0/0 tax, renounced and LP burnt.
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