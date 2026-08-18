سعر The Man from the Future اليوم

السعر المباشر لمشروع The Man from the Future (HENRY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HENRY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HENRY.

يحتل The Man from the Future حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,063.43، مع عرض متداول قدره 999.50M HENRY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HENRY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0023663، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HENRY بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-0.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Man from the Future (HENRY)

القيمة السوقية $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K إمداد دورة التداول 999.50M 999.50M 999.50M إجمالي العرض 999,499,199.982838 999,499,199.982838 999,499,199.982838

القيمة السوقية الحالية لـ The Man from the Future هي $ 10.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HENRY يبلغ 999.50M، مع إجمالي عرض 999499199.982838. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.06K.