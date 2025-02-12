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سعر The Lux Network (TLN) المباشر لليوم هو USD 0.02152197 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TLN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Lux Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.78K - تغيير سعر The Lux Network خلال اليوم هو +26.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Lux Network (TLN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Lux Network مقابل USD هو $ +0.00454246 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Lux Network مقابل USD هو $ +0.0008990802 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Lux Network مقابل USD هو $ -0.0095860511 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Lux Network مقابل USD هو $ -0.014300354629771335 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00454246 +26.75% 30 يوم $ +0.0008990802 +4.18% 60 يوم $ -0.0095860511 -44.54% 90 يوم $ -0.014300354629771335 -39.92%

تحليل سعر The Lux Network (TLN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Lux Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01389273$ 0.01389273 $ 0.01389273 24 ساعة مرتفع $ 0.0221208$ 0.0221208 $ 0.0221208 عالية طوال الوقت $ 0.41408$ 0.41408 $ 0.41408 تغير السعر (1 ساعة) +8.19% تغير السعر (1يوم) +26.75% تغير السعر (7 أيام) -17.49%

معلومات سوق The Lux Network (TLN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: