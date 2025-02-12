سعر The Lux Network (TLN)
سعر The Lux Network (TLN) المباشر لليوم هو USD 0.02152197. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TLN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Lux Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.78K
- تغيير سعر The Lux Network خلال اليوم هو +26.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Lux Network مقابل USD هو $ +0.00454246 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Lux Network مقابل USD هو $ +0.0008990802 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Lux Network مقابل USD هو $ -0.0095860511 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Lux Network مقابل USD هو $ -0.014300354629771335 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00454246
|+26.75%
|30 يوم
|$ +0.0008990802
|+4.18%
|60 يوم
|$ -0.0095860511
|-44.54%
|90 يوم
|$ -0.014300354629771335
|-39.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Lux Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.19%
+26.75%
-17.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Step out from the crowd and embrace your inner lion with the Lux Network. We’re here to revolutionize the crypto landscape, leaving the EVM crowd in the dust. Our foundation rests on the powerful XRP Ledger, driving our innovation forward. Become a trailblazer and join a community that’s shaping the future of cryptocurrency. Lead the pack alongside fellow enthusiasts and creators, as we forge ahead to create lasting value in the next generation of digital assets.
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