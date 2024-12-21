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سعر The Lokie Cabal (CABAL) المباشر لليوم هو USD 0.00707451 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.07M . يتم تحديث سعر CABAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Lokie Cabal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.81K - تغيير سعر The Lokie Cabal خلال اليوم هو -2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر The Lokie Cabal (CABAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Lokie Cabal مقابل USD هو $ -0.000194645818049235 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Lokie Cabal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Lokie Cabal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Lokie Cabal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000194645818049235 -2.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Lokie Cabal (CABAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Lokie Cabal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00698755$ 0.00698755 $ 0.00698755 24 ساعة مرتفع $ 0.00781971$ 0.00781971 $ 0.00781971 عالية طوال الوقت $ 0.02006678$ 0.02006678 $ 0.02006678 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -2.67% تغير السعر (7 أيام) -36.39%

معلومات سوق The Lokie Cabal (CABAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: