سعر The Little Guy اليوم

السعر المباشر لمشروع The Little Guy (GUY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 24.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GUY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GUY.

يحتل The Little Guy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 110,398، مع عرض متداول قدره 1.00B GUY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GUY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00203084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GUY بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-51.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.67K.

معلومات سوق The Little Guy (GUY)

القيمة السوقية $ 110.40K$ 110.40K $ 110.40K الحجم (24 ساعة) $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 110.40K$ 110.40K $ 110.40K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Little Guy هي $ 110.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.67K. العرض المتداول لـ GUY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 110.40K.