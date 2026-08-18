سعر The Life of a Chud اليوم

السعر المباشر لمشروع The Life of a Chud (CHUD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHUD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHUD.

يحتل The Life of a Chud حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,284، مع عرض متداول قدره 999.86M CHUD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHUD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00123478، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHUD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-19.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Life of a Chud (CHUD)

القيمة السوقية $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,864,113.335418 999,864,113.335418 999,864,113.335418

القيمة السوقية الحالية لـ The Life of a Chud هي $ 23.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHUD يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999864113.335418. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.28K.