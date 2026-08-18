سعر THE LEAK اليوم

السعر المباشر لمشروع THE LEAK (LEAK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LEAK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LEAK.

يحتل THE LEAK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,642، مع عرض متداول قدره 1.00B LEAK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LEAK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LEAK بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-58.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق THE LEAK (LEAK)

القيمة السوقية $ 20.64K$ 20.64K $ 20.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.64K$ 20.64K $ 20.64K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ THE LEAK هي $ 20.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LEAK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.64K.