توكنوميكس The Last Play (RETIRE)
معلومات The Last Play (RETIRE)
The Last Play is Crypto’s 401k.
RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.
توكنوميكس The Last Play (RETIRE) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Last Play (RETIRE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس The Last Play (RETIRE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس The Last Play (RETIRE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن RETIRE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RETIRE التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RETIRE، استكشف السعر المباشر لتوكن RETIRE!
توقعات سعر RETIRE
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