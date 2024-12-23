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سعر The Last Play (RETIRE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 641.80K . يتم تحديث سعر RETIRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Last Play الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.99K - تغيير سعر The Last Play خلال اليوم هو -10.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر The Last Play (RETIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Last Play مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Last Play مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Last Play مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Last Play مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.93% 30 يوم $ 0 -86.43% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Last Play (RETIRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Last Play: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01160415$ 0.01160415 $ 0.01160415 تغير السعر (1 ساعة) +1.38% تغير السعر (1يوم) -10.93% تغير السعر (7 أيام) -61.30%

معلومات سوق The Last Play (RETIRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: