سعر The Last Play (RETIRE)
سعر The Last Play (RETIRE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 641.80K. يتم تحديث سعر RETIRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Last Play الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.99K
- تغيير سعر The Last Play خلال اليوم هو -10.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر The Last Play مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Last Play مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Last Play مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Last Play مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.93%
|30 يوم
|$ 0
|-86.43%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Last Play: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.38%
-10.93%
-61.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.
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