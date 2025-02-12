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سعر The Knowers (KNOW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KNOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Knowers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 559.71 - تغيير سعر The Knowers خلال اليوم هو -0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Knowers (KNOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Knowers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Knowers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Knowers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Knowers مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.38% 30 يوم $ 0 -41.62% 60 يوم $ 0 -70.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Knowers (KNOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Knowers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00277403$ 0.00277403 $ 0.00277403 تغير السعر (1 ساعة) +1.20% تغير السعر (1يوم) -0.38% تغير السعر (7 أيام) -9.66%

معلومات سوق The Knowers (KNOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: