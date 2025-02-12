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سعر The Kingdom Coin (TKC) المباشر لليوم هو USD 0.00121414 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TKC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Kingdom Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 710.03 - تغيير سعر The Kingdom Coin خلال اليوم هو +7.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Kingdom Coin (TKC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Kingdom Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Kingdom Coin مقابل USD هو $ +0.0000233242 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Kingdom Coin مقابل USD هو $ -0.0003751418 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Kingdom Coin مقابل USD هو $ -0.0002938468957724922 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.00% 30 يوم $ +0.0000233242 +1.92% 60 يوم $ -0.0003751418 -30.89% 90 يوم $ -0.0002938468957724922 -19.48%

تحليل سعر The Kingdom Coin (TKC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Kingdom Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00113232$ 0.00113232 $ 0.00113232 24 ساعة مرتفع $ 0.00123188$ 0.00123188 $ 0.00123188 عالية طوال الوقت $ 0.249567$ 0.249567 $ 0.249567 تغير السعر (1 ساعة) +1.28% تغير السعر (1يوم) +7.00% تغير السعر (7 أيام) +14.59%

معلومات سوق The Kingdom Coin (TKC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: