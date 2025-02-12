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سعر The Killbox Game (KBOX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KBOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Killbox Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 539.67 - تغيير سعر The Killbox Game خلال اليوم هو +0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Killbox Game (KBOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Killbox Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Killbox Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Killbox Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Killbox Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.31% 30 يوم $ 0 -6.83% 60 يوم $ 0 -23.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Killbox Game (KBOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Killbox Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.183594$ 0.183594 $ 0.183594 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.31% تغير السعر (7 أيام) -5.29%

معلومات سوق The Killbox Game (KBOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: