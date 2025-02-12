سعر The Killbox Game (KBOX)
سعر The Killbox Game (KBOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KBOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Killbox Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 539.67
- تغيير سعر The Killbox Game خلال اليوم هو +0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Killbox Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Killbox Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Killbox Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Killbox Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.31%
|30 يوم
|$ 0
|-6.83%
|60 يوم
|$ 0
|-23.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Killbox Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+0.31%
-5.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Killbox Game is an action-packed, somewhat bloody first-person shooter game in which players assemble elite squads and it has incorporated a tradable NFT weapon system and “play to earn” elements to make it a dynamic game. The Killbox team commits to create the first on-chain FPS game, which is accessible to EVERYONE.
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