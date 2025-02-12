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سعر The Kartel Project (KART) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Kartel Project الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The Kartel Project خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Kartel Project (KART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Kartel Project مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Kartel Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Kartel Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Kartel Project مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -14.98% 60 يوم $ 0 -70.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Kartel Project (KART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Kartel Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.053896$ 0.053896 $ 0.053896 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) -10.87%

معلومات سوق The Kartel Project (KART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: