سعر The Kartel Project (KART)
سعر The Kartel Project (KART) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KART مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Kartel Project الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The Kartel Project خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Kartel Project مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Kartel Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Kartel Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Kartel Project مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-14.98%
|60 يوم
|$ 0
|-70.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Kartel Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
0.00%
-10.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Kartel Project brings GameFi to Kujira, focused on providing users with both traditional and novel, innovative games to leverage their capital. Utilizing Kujira’s decentralized stablecoin USK as the in-game currency, users can enjoy verifiably fair games while competing against their peers.
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