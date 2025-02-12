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سعر The Jupiter Cat (JUPCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JUPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Jupiter Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.55 - تغيير سعر The Jupiter Cat خلال اليوم هو -2.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Jupiter Cat (JUPCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Jupiter Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Jupiter Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Jupiter Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Jupiter Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.00% 30 يوم $ 0 +4.45% 60 يوم $ 0 -10.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Jupiter Cat (JUPCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Jupiter Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -2.00% تغير السعر (7 أيام) -10.39%

معلومات سوق The Jupiter Cat (JUPCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: