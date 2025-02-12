سعر The Joker Coin (JOKER)
سعر The Joker Coin (JOKER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JOKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Joker Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.63
- تغيير سعر The Joker Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Joker Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Joker Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Joker Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Joker Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-33.73%
|60 يوم
|$ 0
|-39.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Joker Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-14.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The joker coin is a meme coin but we are a community-driven project that will focus on community digital marketing, predominantly for new crypto projects. We will also be looking to introduce a suite of telegram bots as part of the Joker ecosystem.
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