توكنوميكس The Innovation Game (TIG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Innovation Game (TIG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Innovation Game (TIG) The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains. الموقع الرسمي: https://www.tig.foundation/ الوثيقة البيضاء: https://www.tig.foundation/whitepaper اشتر TIG الآن!

توكنوميكس The Innovation Game (TIG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Innovation Game (TIG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.12M $ 31.12M $ 31.12M إجمالي العرض: $ 45.29M $ 45.29M $ 45.29M العرض المتداول: $ 23.38M $ 23.38M $ 23.38M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 60.28M $ 60.28M $ 60.28M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.116623 $ 0.116623 $ 0.116623 السعر الحالي: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 معرفة المزيد عن سعر The Innovation Game (TIG)

توكنوميكس The Innovation Game (TIG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Innovation Game (TIG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TIG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TIG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TIG، استكشف السعر المباشر لتوكن TIG!

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