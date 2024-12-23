سعر The Innovation Game (TIG)
سعر The Innovation Game (TIG) المباشر لليوم هو USD 3.01. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.10M. يتم تحديث سعر TIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Innovation Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 289.52K
- تغيير سعر The Innovation Game خلال اليوم هو +4.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.33M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TIG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TIG.
خلال اليوم، كان سعر The Innovation Game مقابل USD هو $ +0.142733 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Innovation Game مقابل USD هو $ +1.4274187550 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Innovation Game مقابل USD هو $ +4.2907537960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Innovation Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.142733
|+4.98%
|30 يوم
|$ +1.4274187550
|+47.42%
|60 يوم
|$ +4.2907537960
|+142.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Innovation Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.09%
+4.98%
-12.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Innovation Game is a protocol designed to accelerate algorithmic innovation through global collaboration. It aims to harness computational efforts for real-world challenges across various fields, including artificial intelligence, cryptography, biomedical research, and climate science. The project creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TIG إلى AUD
A$4.7859
|1 TIG إلى GBP
￡2.3779
|1 TIG إلى EUR
€2.8595
|1 TIG إلى USD
$3.01
|1 TIG إلى MYR
RM13.5149
|1 TIG إلى TRY
₺105.9219
|1 TIG إلى JPY
¥471.1854
|1 TIG إلى RUB
₽309.3979
|1 TIG إلى INR
₹255.8199
|1 TIG إلى IDR
Rp48,548.3803
|1 TIG إلى PHP
₱176.386
|1 TIG إلى EGP
￡E.153.1488
|1 TIG إلى BRL
R$18.3008
|1 TIG إلى CAD
C$4.3043
|1 TIG إلى BDT
৳358.2201
|1 TIG إلى NGN
₦4,659.4198
|1 TIG إلى UAH
₴125.7277
|1 TIG إلى VES
Bs153.51
|1 TIG إلى PKR
Rs834.4623
|1 TIG إلى KZT
₸1,574.2601
|1 TIG إلى THB
฿103.0323
|1 TIG إلى TWD
NT$98.1561
|1 TIG إلى CHF
Fr2.6789
|1 TIG إلى HKD
HK$23.3877
|1 TIG إلى MAD
.د.م30.1602