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سعر The Innovation Game (TIG) المباشر لليوم هو USD 3.01 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.10M . يتم تحديث سعر TIG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Innovation Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 289.52K - تغيير سعر The Innovation Game خلال اليوم هو +4.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.33M

أداء سعر The Innovation Game (TIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Innovation Game مقابل USD هو $ +0.142733 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Innovation Game مقابل USD هو $ +1.4274187550 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Innovation Game مقابل USD هو $ +4.2907537960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Innovation Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.142733 +4.98% 30 يوم $ +1.4274187550 +47.42% 60 يوم $ +4.2907537960 +142.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Innovation Game (TIG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Innovation Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 24 ساعة مرتفع $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 عالية طوال الوقت $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 تغير السعر (1 ساعة) +2.09% تغير السعر (1يوم) +4.98% تغير السعر (7 أيام) -12.27%

معلومات سوق The Innovation Game (TIG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: