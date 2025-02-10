سعر The ILLUSION Project (ILLUSION)
سعر The ILLUSION Project (ILLUSION) المباشر لليوم هو USD 0.00066548. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.39K. يتم تحديث سعر ILLUSION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The ILLUSION Project الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.49K
- تغيير سعر The ILLUSION Project خلال اليوم هو +47.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر The ILLUSION Project مقابل USD هو $ +0.00021366 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The ILLUSION Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The ILLUSION Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The ILLUSION Project مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021366
|+47.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The ILLUSION Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.89%
+47.29%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden alien race made of slime, lurking in the backend of the site.
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