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سعر The ILLUSION Project (ILLUSION) المباشر لليوم هو USD 0.00066548 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.39K . يتم تحديث سعر ILLUSION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The ILLUSION Project الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.49K - تغيير سعر The ILLUSION Project خلال اليوم هو +47.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر The ILLUSION Project (ILLUSION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The ILLUSION Project مقابل USD هو $ +0.00021366 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The ILLUSION Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The ILLUSION Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The ILLUSION Project مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021366 +47.29% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The ILLUSION Project (ILLUSION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The ILLUSION Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00045159$ 0.00045159 $ 0.00045159 24 ساعة مرتفع $ 0.00067556$ 0.00067556 $ 0.00067556 عالية طوال الوقت $ 0.00067556$ 0.00067556 $ 0.00067556 تغير السعر (1 ساعة) +3.89% تغير السعر (1يوم) +47.29% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق The ILLUSION Project (ILLUSION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: