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سعر The HUSL (HUSL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.40 . يتم تحديث سعر HUSL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The HUSL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The HUSL خلال اليوم هو +8.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 404.00

أداء سعر The HUSL (HUSL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The HUSL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The HUSL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The HUSL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The HUSL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.12% 30 يوم $ 0 -52.72% 60 يوم $ 0 -55.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The HUSL (HUSL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The HUSL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.73$ 4.73 $ 4.73 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +8.12% تغير السعر (7 أيام) -33.28%

معلومات سوق The HUSL (HUSL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: