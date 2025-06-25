سعر The HUSL (HUSL)
سعر The HUSL (HUSL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.40. يتم تحديث سعر HUSL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The HUSL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The HUSL خلال اليوم هو +8.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 404.00
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خلال اليوم، كان سعر The HUSL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The HUSL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The HUSL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The HUSL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.12%
|30 يوم
|$ 0
|-52.72%
|60 يوم
|$ 0
|-55.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The HUSL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+8.12%
-33.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord."
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