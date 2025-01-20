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سعر the honest guy (THGUY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.15K . يتم تحديث سعر THGUY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق the honest guy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.78K - تغيير سعر the honest guy خلال اليوم هو -29.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر the honest guy (THGUY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر the honest guy مقابل USD هو $ -0.00022181426402934 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر the honest guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر the honest guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر the honest guy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00022181426402934 -29.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر the honest guy (THGUY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر the honest guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00101129$ 0.00101129 $ 0.00101129 تغير السعر (1 ساعة) +5.12% تغير السعر (1يوم) -29.49% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق the honest guy (THGUY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: