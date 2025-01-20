سعر the honest guy (THGUY)
سعر the honest guy (THGUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.15K. يتم تحديث سعر THGUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق the honest guy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.78K
- تغيير سعر the honest guy خلال اليوم هو -29.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر the honest guy مقابل USD هو $ -0.00022181426402934 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر the honest guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر the honest guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر the honest guy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00022181426402934
|-29.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر the honest guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.12%
-29.49%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions
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