سعر The Green Hood اليوم

السعر المباشر لمشروع The Green Hood (GHOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GHOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GHOOD.

يحتل The Green Hood حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,221، مع عرض متداول قدره 1.00B GHOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GHOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GHOOD بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-43.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Green Hood (GHOOD)

القيمة السوقية $ 24.22K$ 24.22K $ 24.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.22K$ 24.22K $ 24.22K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Green Hood هي $ 24.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GHOOD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.22K.