معلومات سعر The Green Era (GREEN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000709 $ 0.00000709 $ 0.00000709 24 ساعة منخفض $ 0.00000736 $ 0.00000736 $ 0.00000736 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000709$ 0.00000709 $ 0.00000709 24 ساعة مرتفع $ 0.00000736$ 0.00000736 $ 0.00000736 عالية طوال الوقت $ 0.00005745$ 0.00005745 $ 0.00005745 أدنى سعر $ 0.0000066$ 0.0000066 $ 0.0000066 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) +1.08% تغير السعر (7 أيام) +1.08%

سعر The Green Era (GREEN) في الوقت الحقيقي هو $0.0000072. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GREEN بين أدنى سعر $ 0.00000709 وأعلى سعر $ 0.00000736، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGREEN على الإطلاق هو $ 0.00005745، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000066.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GREEN -- على مدار الساعة الماضية، -2.24% على مدار 24 ساعة، و +1.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Green Era (GREEN)

القيمة السوقية $ 7.19K$ 7.19K $ 7.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.19K$ 7.19K $ 7.19K إمداد دورة التداول 998.41M 998.41M 998.41M إجمالي العرض 998,413,368.492397 998,413,368.492397 998,413,368.492397

القيمة السوقية الحالية لـ The Green Era هي $ 7.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GREEN يبلغ 998.41M، مع إجمالي عرض 998413368.492397. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.19K.