سعر The Green Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The Green Bull (VLAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VLAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VLAD.

يحتل The Green Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 197,698، مع عرض متداول قدره 1.00B VLAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VLAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00571066، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VLAD بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و+5.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.30K.

معلومات سوق The Green Bull (VLAD)

القيمة السوقية $ 197.70K$ 197.70K $ 197.70K الحجم (24 ساعة) $ 1.30K$ 1.30K $ 1.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 197.70K$ 197.70K $ 197.70K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Green Bull هي $ 197.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.30K. العرض المتداول لـ VLAD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 197.70K.