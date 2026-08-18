سعر The Great White اليوم

السعر المباشر لمشروع The Great White (GREATWHITE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GREATWHITE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GREATWHITE.

يحتل The Great White حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,434.52، مع عرض متداول قدره 999.73M GREATWHITE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GREATWHITE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GREATWHITE بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و+23.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Great White (GREATWHITE)

القيمة السوقية $ 19.43K$ 19.43K $ 19.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.43K$ 19.43K $ 19.43K إمداد دورة التداول 999.73M 999.73M 999.73M إجمالي العرض 999,731,861.386493 999,731,861.386493 999,731,861.386493

القيمة السوقية الحالية لـ The Great White هي $ 19.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GREATWHITE يبلغ 999.73M، مع إجمالي عرض 999731861.386493. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.43K.