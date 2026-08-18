سعر The Great Squeeze اليوم

السعر المباشر لمشروع The Great Squeeze (SQUEEZE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SQUEEZE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SQUEEZE.

يحتل The Great Squeeze حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 500,467، مع عرض متداول قدره 1.00B SQUEEZE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SQUEEZE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00202888، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SQUEEZE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-21.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.12K.

معلومات سوق The Great Squeeze (SQUEEZE)

القيمة السوقية $ 500.47K$ 500.47K $ 500.47K الحجم (24 ساعة) $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 500.47K$ 500.47K $ 500.47K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Great Squeeze هي $ 500.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.12K. العرض المتداول لـ SQUEEZE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 500.47K.