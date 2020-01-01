توكنوميكس The Grays Currency (PTGC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Grays Currency (PTGC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Grays Currency (PTGC) 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. الموقع الرسمي: https://www.pulsetgc.com/ اشتر PTGC الآن!

توكنوميكس The Grays Currency (PTGC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Grays Currency (PTGC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 233.22M $ 233.22M $ 233.22M إجمالي العرض: $ 291.26B $ 291.26B $ 291.26B العرض المتداول: $ 291.26B $ 291.26B $ 291.26B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 233.22M $ 233.22M $ 233.22M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000217 $ 0.00000217 $ 0.00000217 السعر الحالي: $ 0.00079845 $ 0.00079845 $ 0.00079845 معرفة المزيد عن سعر The Grays Currency (PTGC)

توكنوميكس The Grays Currency (PTGC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Grays Currency (PTGC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PTGC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PTGC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PTGC، استكشف السعر المباشر لتوكن PTGC!

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