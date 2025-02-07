سعر The Grays Currency (PTGC)
سعر The Grays Currency (PTGC) المباشر لليوم هو USD 0.00087676. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 257.86M. يتم تحديث سعر PTGC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Grays Currency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 574.85K
- تغيير سعر The Grays Currency خلال اليوم هو -7.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 294.08B
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خلال اليوم، كان سعر The Grays Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Grays Currency مقابل USD هو $ +0.0016271417 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Grays Currency مقابل USD هو $ +0.0005716937 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Grays Currency مقابل USD هو $ +0.0007058552383469559 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.83%
|30 يوم
|$ +0.0016271417
|+185.59%
|60 يوم
|$ +0.0005716937
|+65.21%
|90 يوم
|$ +0.0007058552383469559
|+413.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Grays Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-7.83%
-7.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.
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