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سعر The Grays Currency (PTGC) المباشر لليوم هو USD 0.00087676 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 257.86M . يتم تحديث سعر PTGC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Grays Currency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 574.85K - تغيير سعر The Grays Currency خلال اليوم هو -7.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 294.08B

أداء سعر The Grays Currency (PTGC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Grays Currency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Grays Currency مقابل USD هو $ +0.0016271417 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Grays Currency مقابل USD هو $ +0.0005716937 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Grays Currency مقابل USD هو $ +0.0007058552383469559 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.83% 30 يوم $ +0.0016271417 +185.59% 60 يوم $ +0.0005716937 +65.21% 90 يوم $ +0.0007058552383469559 +413.01%

تحليل سعر The Grays Currency (PTGC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Grays Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0008539$ 0.0008539 $ 0.0008539 24 ساعة مرتفع $ 0.00098324$ 0.00098324 $ 0.00098324 عالية طوال الوقت $ 0.00100137$ 0.00100137 $ 0.00100137 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -7.83% تغير السعر (7 أيام) -7.91%

معلومات سوق The Grays Currency (PTGC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: