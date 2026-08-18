سعر The Game Company اليوم

السعر المباشر لمشروع The Game Company (GMRT) اليوم هو $ 0.03147536، مع تغير بنسبة 36.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMRT الحالي إلى USD هو $ 0.03147536 لكل GMRT.

يحتل The Game Company حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,437,372، مع عرض متداول قدره 236.29M GMRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMRT بين $ 0 (أدنى) و$ 0.03311946 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.849855، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GMRT بمقدار -3.42% خلال الساعة الماضية و+10,834.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.09K.

معلومات سوق The Game Company (GMRT)

القيمة السوقية $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M الحجم (24 ساعة) $ 3.09K$ 3.09K $ 3.09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.48M$ 31.48M $ 31.48M إمداد دورة التداول 236.29M 236.29M 236.29M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Game Company هي $ 7.44M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.09K. العرض المتداول لـ GMRT يبلغ 236.29M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.48M.