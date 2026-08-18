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سعر The Game Company المباشر اليوم هو 0.03147536 USD. القيمة السوقية لـ GMRT هي 7,437,372 USD. تابع تحديثات أسعار GMRT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The Game Company المباشر اليوم هو 0.03147536 USD. القيمة السوقية لـ GMRT هي 7,437,372 USD. تابع تحديثات أسعار GMRT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GMRT

معلومات سعر GMRT

ما هو GMRT

الوثيقة البيضاء لـ GMRT

الموقع الرسمي لـ GMRT

اقتصاد توكن GMRT

توقعات سعر GMRT

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شعار The Game Company

سعر The Game Company (GMRT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GMRT إلى USD:

$0.02886571
$0.02886571$0.02886571
+0.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار The Game Company (GMRT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:52:08 (UTC+8)

سعر The Game Company اليوم

السعر المباشر لمشروع The Game Company (GMRT) اليوم هو $ 0.03147536، مع تغير بنسبة 36.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMRT الحالي إلى USD هو $ 0.03147536 لكل GMRT.

يحتل The Game Company حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,437,372، مع عرض متداول قدره 236.29M GMRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMRT بين $ 0 (أدنى) و$ 0.03311946 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.849855، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GMRT بمقدار -3.42% خلال الساعة الماضية و+10,834.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.09K.

معلومات سوق The Game Company (GMRT)

$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M

$ 3.09K
$ 3.09K$ 3.09K

$ 31.48M
$ 31.48M$ 31.48M

236.29M
236.29M 236.29M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Game Company هي $ 7.44M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.09K. العرض المتداول لـ GMRT يبلغ 236.29M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.48M.

سجل سعر The Game Company بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0.03311946
$ 0.03311946$ 0.03311946
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03311946
$ 0.03311946$ 0.03311946

$ 0.849855
$ 0.849855$ 0.849855

$ 0
$ 0$ 0

-3.42%

+36.56%

+10,834.30%

+10,834.30%

سجل سعر The Game Company (GMRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Game Company مقابل USD هو $ +0.0084273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Game Company مقابل USD هو $ +5.0493870750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Game Company مقابل USD هو $ +3.6893529131 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Game Company مقابل USD هو $ +0.001065169814022215 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0084273+36.56%
30 يوم$ +5.0493870750+16,042.35%
60 يوم$ +3.6893529131+11,721.40%
90 يوم$ +0.001065169814022215+0.04%

توقعات أسعار The Game Company

The Game Company (GMRT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GMRT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Game Company (GMRT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Game Company نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Game Company الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GMRT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Game Company.

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المصدر The Game Company (GMRT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

نبذة عن The Game Company

ما هو سعر السوق الحالي لـ The Game Company؟

تبلغ قيمة The Game Company $0.03147536، مع تحرك بنسبة 36.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ GMRT؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ GMRT. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط The Game Company على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ GMRT؟

تبلغ الكمية المتداولة 236291903.5771565، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ The Game Company؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء GMRT بالمنافسين من فئة Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem، يتأثر زخم GMRT بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Game Company

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:52:08 (UTC+8)

تحديثات The Game Company (GMRT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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