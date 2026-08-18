سعر The Game Company (GMRT)
السعر المباشر لمشروع The Game Company (GMRT) اليوم هو $ 0.03147536، مع تغير بنسبة 36.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMRT الحالي إلى USD هو $ 0.03147536 لكل GMRT.
يحتل The Game Company حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,437,372، مع عرض متداول قدره 236.29M GMRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMRT بين $ 0 (أدنى) و$ 0.03311946 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.849855، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك GMRT بمقدار -3.42% خلال الساعة الماضية و+10,834.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.09K.
القيمة السوقية الحالية لـ The Game Company هي $ 7.44M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.09K. العرض المتداول لـ GMRT يبلغ 236.29M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.48M.
-3.42%
+36.56%
+10,834.30%
+10,834.30%
خلال اليوم، كان سعر The Game Company مقابل USD هو $ +0.0084273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Game Company مقابل USD هو $ +5.0493870750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Game Company مقابل USD هو $ +3.6893529131 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Game Company مقابل USD هو $ +0.001065169814022215 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0084273
|+36.56%
|30 يوم
|$ +5.0493870750
|+16,042.35%
|60 يوم
|$ +3.6893529131
|+11,721.40%
|90 يوم
|$ +0.001065169814022215
|+0.04%
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Game Company نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو سعر السوق الحالي لـ The Game Company؟
تبلغ قيمة The Game Company $0.03147536، مع تحرك بنسبة 36.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.
كم عدد الملاك الفريدين لـ GMRT؟
هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ GMRT. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.
ما مدى نشاط The Game Company على بلوكتشينها الأصلي؟
باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.
ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ GMRT؟
تبلغ الكمية المتداولة 236291903.5771565، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.
ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ The Game Company؟
generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.
كيف يقارن أداء GMRT بالمنافسين من فئة Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem؟
بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem، يتأثر زخم GMRT بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
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