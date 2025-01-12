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سعر The Fooker (FOOKER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.01K . يتم تحديث سعر FOOKER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Fooker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48 - تغيير سعر The Fooker خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر The Fooker (FOOKER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Fooker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Fooker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Fooker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Fooker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -8.69% 60 يوم $ 0 +27.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Fooker (FOOKER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Fooker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.48%

معلومات سوق The Fooker (FOOKER)

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