سعر The Fooker (FOOKER)
سعر The Fooker (FOOKER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.01K. يتم تحديث سعر FOOKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Fooker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48
- تغيير سعر The Fooker خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر The Fooker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Fooker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Fooker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Fooker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-8.69%
|60 يوم
|$ 0
|+27.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Fooker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.48%
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