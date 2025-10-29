معلومات سعر The First Play (1ST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.27% تغير السعر (1يوم) -3.19% تغير السعر (7 أيام) -11.27% تغير السعر (7 أيام) -11.27%

سعر The First Play (1ST) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 1ST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ1ST على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 1ST +1.27% على مدار الساعة الماضية، -3.19% على مدار 24 ساعة، و -11.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The First Play (1ST)

القيمة السوقية $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K إمداد دورة التداول 999.46M 999.46M 999.46M إجمالي العرض 999,464,082.581655 999,464,082.581655 999,464,082.581655

القيمة السوقية الحالية لـ The First Play هي $ 6.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 1ST يبلغ 999.46M، مع إجمالي عرض 999464082.581655. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.81K.