احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FIRST مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FIRST.

سعر The First Meme (FIRST) المباشر لليوم هو USD 0.00141347 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M . يتم تحديث سعر FIRST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The First Meme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.28K - تغيير سعر The First Meme خلال اليوم هو -8.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر The First Meme (FIRST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The First Meme مقابل USD هو $ -0.000127504346467173 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The First Meme مقابل USD هو $ -0.0000957372 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The First Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The First Meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000127504346467173 -8.27% 30 يوم $ -0.0000957372 -6.77% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The First Meme (FIRST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The First Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00136085$ 0.00136085 $ 0.00136085 24 ساعة مرتفع $ 0.0015431$ 0.0015431 $ 0.0015431 عالية طوال الوقت $ 0.00193145$ 0.00193145 $ 0.00193145 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -8.27% تغير السعر (7 أيام) -0.94%

معلومات سوق The First Meme (FIRST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: