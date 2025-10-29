معلومات سعر The Final Quarter (Q4) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00003477 24 ساعة منخفض $ 0.00004928 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00089243 أدنى سعر $ 0.00003477 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -20.29% تغير السعر (7 أيام) -26.73%

سعر The Final Quarter (Q4) في الوقت الحقيقي هو $0.00003803. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول Q4 بين أدنى سعر $ 0.00003477 وأعلى سعر $ 0.00004928، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQ4 على الإطلاق هو $ 0.00089243، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003477.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير Q4 -0.69% على مدار الساعة الماضية، -20.29% على مدار 24 ساعة، و -26.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Final Quarter (Q4)

القيمة السوقية $ 37.98K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.98K إمداد دورة التداول 999.73M إجمالي العرض 999,734,095.634207

القيمة السوقية الحالية لـ The Final Quarter هي $ 37.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ Q4 يبلغ 999.73M، مع إجمالي عرض 999734095.634207. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.98K.