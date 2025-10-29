سعر The Final Quarter المباشر اليوم هو 0.00003803 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي Q4 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر Q4 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر The Final Quarter المباشر اليوم هو 0.00003803 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي Q4 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر Q4 بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر The Final Quarter (Q4)

السعر المباشر لـ 1 Q4 إلى USD:

--
----
-20.20%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار The Final Quarter (Q4) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:54:35 (UTC+8)

معلومات سعر The Final Quarter (Q4) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

-0.69%

-20.29%

-26.73%

-26.73%

سعر The Final Quarter (Q4) في الوقت الحقيقي هو $0.00003803. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول Q4 بين أدنى سعر $ 0.00003477 وأعلى سعر $ 0.00004928، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQ4 على الإطلاق هو $ 0.00089243، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003477.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير Q4 -0.69% على مدار الساعة الماضية، -20.29% على مدار 24 ساعة، و -26.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Final Quarter (Q4)

--
----

القيمة السوقية الحالية لـ The Final Quarter هي $ 37.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ Q4 يبلغ 999.73M، مع إجمالي عرض 999734095.634207. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.98K.

سجل سعر The Final Quarter (Q4) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Final Quarter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Final Quarter مقابل USD هو $ -0.0000358601 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Final Quarter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Final Quarter مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-20.29%
30 يوم$ -0.0000358601-94.29%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو The Final Quarter ( Q4 )

The Final Quarter is not just a token, it’s a movement. Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.

The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.

The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough. The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر The Final Quarter (Q4)

الموقع الرسمي

توقعات سعر The Final Quarter (USD)

كم ستكون قيمة The Final Quarter (Q4) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك The Final Quarter (Q4) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة The Final Quarter.

تحقق الآن من توقعات سعر The Final Quarter!

عملة Q4 إلى العملات المحلية

توكنوميكس The Final Quarter (Q4)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس The Final Quarter (Q4) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس Q4 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول The Final Quarter (Q4)

كم يساوي The Final Quarter (Q4) اليوم؟
سعر Q4 المباشر في USD هو USD 0.00003803، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر Q4 إلى USD الحالي؟
سعر Q4 إلى USD الحالي هو $ 0.00003803. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ The Final Quarter ؟
القيمة السوقية لعملة Q4 هي $ 37.98K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن Q4؟
العرض المتداول لتوكن Q4 هو 999.73M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ Q4؟
حقق Q4 سعرًا قياسيًا قدره 0.00089243 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ Q4؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00003477 Q4.
ما هو حجم تداول Q4؟
حجم تداول Q4 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع Q4 هذا العام؟
قد يرتفع Q4 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر Q4 لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات The Final Quarter (Q4) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

