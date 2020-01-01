توكنوميكس THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls الموقع الرسمي: https://www.thefinalbitcoincto.com/ اشتر SHITCOIN الآن!

توكنوميكس THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.06K $ 29.06K $ 29.06K إجمالي العرض: $ 978.41M $ 978.41M $ 978.41M العرض المتداول: $ 978.41M $ 978.41M $ 978.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.06K $ 29.06K $ 29.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.006008 $ 0.006008 $ 0.006008 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

توكنوميكس THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHITCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHITCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHITCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن SHITCOIN!

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