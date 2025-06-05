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سعر THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.07K . يتم تحديث سعر SHITCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق THE FINAL BITCOIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر THE FINAL BITCOIN خلال اليوم هو -2.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 978.43M

أداء سعر THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر THE FINAL BITCOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر THE FINAL BITCOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر THE FINAL BITCOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر THE FINAL BITCOIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.93% 30 يوم $ 0 -69.14% 60 يوم $ 0 -89.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر THE FINAL BITCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.006008$ 0.006008 $ 0.006008 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -2.93% تغير السعر (7 أيام) -26.61%

معلومات سوق THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: