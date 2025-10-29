سعر the face of sarcasm المباشر اليوم هو 0.00006078 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KAPPA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KAPPA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر the face of sarcasm المباشر اليوم هو 0.00006078 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KAPPA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KAPPA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن KAPPA

معلومات سعر KAPPA

الموقع الرسمي لـ KAPPA

اقتصاد توكن KAPPA

توقعات سعر KAPPA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار the face of sarcasm

سعر the face of sarcasm (KAPPA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KAPPA إلى USD:

--
----
-7.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار the face of sarcasm (KAPPA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:54:28 (UTC+8)

معلومات سعر the face of sarcasm (KAPPA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00005983
$ 0.00005983$ 0.00005983
24 ساعة منخفض
$ 0.00006553
$ 0.00006553$ 0.00006553
24 ساعة مرتفع

$ 0.00005983
$ 0.00005983$ 0.00005983

$ 0.00006553
$ 0.00006553$ 0.00006553

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0.00005487
$ 0.00005487$ 0.00005487

+0.21%

-7.24%

-0.06%

-0.06%

سعر the face of sarcasm (KAPPA) في الوقت الحقيقي هو $0.00006078. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAPPA بين أدنى سعر $ 0.00005983 وأعلى سعر $ 0.00006553، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAPPA على الإطلاق هو $ 0.0059343، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005487.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAPPA +0.21% على مدار الساعة الماضية، -7.24% على مدار 24 ساعة، و -0.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق the face of sarcasm (KAPPA)

$ 40.92K
$ 40.92K$ 40.92K

--
----

$ 40.92K
$ 40.92K$ 40.92K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,307.035791
668,811,307.035791 668,811,307.035791

القيمة السوقية الحالية لـ the face of sarcasm هي $ 40.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAPPA يبلغ 668.81M، مع إجمالي عرض 668811307.035791. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.92K.

سجل سعر the face of sarcasm (KAPPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر the face of sarcasm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر the face of sarcasm مقابل USD هو $ -0.0000314163 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر the face of sarcasm مقابل USD هو $ -0.0000303660 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر the face of sarcasm مقابل USD هو $ -0.00016133811058914767 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-7.24%
30 يوم$ -0.0000314163-51.68%
60 يوم$ -0.0000303660-49.96%
90 يوم$ -0.00016133811058914767-72.63%

ما هو the face of sarcasm ( KAPPA )

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر the face of sarcasm (KAPPA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر the face of sarcasm (USD)

كم ستكون قيمة the face of sarcasm (KAPPA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك the face of sarcasm (KAPPA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة the face of sarcasm.

تحقق الآن من توقعات سعر the face of sarcasm!

عملة KAPPA إلى العملات المحلية

توكنوميكس the face of sarcasm (KAPPA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس the face of sarcasm (KAPPA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KAPPA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول the face of sarcasm (KAPPA)

كم يساوي the face of sarcasm (KAPPA) اليوم؟
سعر KAPPA المباشر في USD هو USD 0.00006078، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KAPPA إلى USD الحالي؟
سعر KAPPA إلى USD الحالي هو $ 0.00006078. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ the face of sarcasm ؟
القيمة السوقية لعملة KAPPA هي $ 40.92K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KAPPA؟
العرض المتداول لتوكن KAPPA هو 668.81M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KAPPA؟
حقق KAPPA سعرًا قياسيًا قدره 0.0059343 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KAPPA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00005487 KAPPA.
ما هو حجم تداول KAPPA؟
حجم تداول KAPPA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KAPPA هذا العام؟
قد يرتفع KAPPA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KAPPA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:54:28 (UTC+8)

تحديثات the face of sarcasm (KAPPA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,917.28
$112,917.28$112,917.28

-1.50%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,995.36
$3,995.36$3,995.36

-2.47%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04192
$0.04192$0.04192

-9.73%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.33
$196.33$196.33

-1.29%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1782
$3.1782$3.1782

-17.60%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,995.36
$3,995.36$3,995.36

-2.47%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,917.28
$112,917.28$112,917.28

-1.50%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.33
$196.33$196.33

-1.29%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6428
$2.6428$2.6428

+0.25%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19414
$0.19414$0.19414

-2.81%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.13000
$0.13000$0.13000

+6,400.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003953
$0.00003953$0.00003953

+508.15%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.248
$2.248$2.248

+199.73%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000183
$0.0000000183$0.0000000183

+112.79%