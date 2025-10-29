معلومات سعر the face of sarcasm (KAPPA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00005983 $ 0.00005983 $ 0.00005983 24 ساعة منخفض $ 0.00006553 $ 0.00006553 $ 0.00006553 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00005983$ 0.00005983 $ 0.00005983 24 ساعة مرتفع $ 0.00006553$ 0.00006553 $ 0.00006553 عالية طوال الوقت $ 0.0059343$ 0.0059343 $ 0.0059343 أدنى سعر $ 0.00005487$ 0.00005487 $ 0.00005487 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -7.24% تغير السعر (7 أيام) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

سعر the face of sarcasm (KAPPA) في الوقت الحقيقي هو $0.00006078. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAPPA بين أدنى سعر $ 0.00005983 وأعلى سعر $ 0.00006553، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAPPA على الإطلاق هو $ 0.0059343، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005487.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAPPA +0.21% على مدار الساعة الماضية، -7.24% على مدار 24 ساعة، و -0.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق the face of sarcasm (KAPPA)

القيمة السوقية $ 40.92K$ 40.92K $ 40.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.92K$ 40.92K $ 40.92K إمداد دورة التداول 668.81M 668.81M 668.81M إجمالي العرض 668,811,307.035791 668,811,307.035791 668,811,307.035791

القيمة السوقية الحالية لـ the face of sarcasm هي $ 40.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAPPA يبلغ 668.81M، مع إجمالي عرض 668811307.035791. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.92K.