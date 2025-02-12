سعر The Everlasting Parachain (ELP)
سعر The Everlasting Parachain (ELP) المباشر لليوم هو USD 0.01777737. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Everlasting Parachain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 830.80
- تغيير سعر The Everlasting Parachain خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Everlasting Parachain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Everlasting Parachain مقابل USD هو $ -0.0024988209 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Everlasting Parachain مقابل USD هو $ -0.0043275167 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Everlasting Parachain مقابل USD هو $ -0.000625398285515386 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.37%
|30 يوم
|$ -0.0024988209
|-14.05%
|60 يوم
|$ -0.0043275167
|-24.34%
|90 يوم
|$ -0.000625398285515386
|-3.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Everlasting Parachain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+0.37%
+0.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Cycan Network (CYN) is a decentralized cross-chain asset management platform that provides users with convenient asset management tools and diverse investment strategies to achieve value growth for their digital asset portfolios. Cycan is focused on the DeFi market and will be deployed on Kusama, BSC networks and other public chains. The Everlasting Parachain (ELP) is the canary network of the Cycan Network（Like KSM to DOT）and will be deployed on Kusama，BSC networks and other public chains. ELP is a decentralized cross-chain asset management platform with the same features as Cycan but for the NFT market. Everlasting Cash (ELC) is an anti-inflation algorithmic stablecoin on the Cycan network, which is minted by staking CYN, ELP or both. Due to its anti-inflation characteristics, ELC should be attractive in negative interest environments. Phenix test-net is Cycan's test network is being tested on Polkadot’s Rococo test network.
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