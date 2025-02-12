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سعر The Everlasting Parachain (ELP) المباشر لليوم هو USD 0.01777737 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ELP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Everlasting Parachain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 830.80 - تغيير سعر The Everlasting Parachain خلال اليوم هو +0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Everlasting Parachain (ELP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Everlasting Parachain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Everlasting Parachain مقابل USD هو $ -0.0024988209 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Everlasting Parachain مقابل USD هو $ -0.0043275167 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Everlasting Parachain مقابل USD هو $ -0.000625398285515386 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.37% 30 يوم $ -0.0024988209 -14.05% 60 يوم $ -0.0043275167 -24.34% 90 يوم $ -0.000625398285515386 -3.39%

تحليل سعر The Everlasting Parachain (ELP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Everlasting Parachain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0176078$ 0.0176078 $ 0.0176078 24 ساعة مرتفع $ 0.01835474$ 0.01835474 $ 0.01835474 عالية طوال الوقت $ 5.76$ 5.76 $ 5.76 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) +0.37% تغير السعر (7 أيام) +0.38%

معلومات سوق The Everlasting Parachain (ELP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: