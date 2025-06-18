سعر The Eid Sheep ($TES)
سعر The Eid Sheep ($TES) المباشر لليوم هو USD 0.00026863. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 268.63K. يتم تحديث سعر $TES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Eid Sheep الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The Eid Sheep خلال اليوم هو +35.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر The Eid Sheep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Eid Sheep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Eid Sheep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Eid Sheep مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+35.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Eid Sheep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+35.23%
+191.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards
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