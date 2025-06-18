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سعر The Eid Sheep ($TES) المباشر لليوم هو USD 0.00026863 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 268.63K . يتم تحديث سعر $TES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Eid Sheep الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The Eid Sheep خلال اليوم هو +35.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر The Eid Sheep ($TES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Eid Sheep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Eid Sheep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Eid Sheep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Eid Sheep مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +35.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Eid Sheep ($TES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Eid Sheep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00017645$ 0.00017645 $ 0.00017645 24 ساعة مرتفع $ 0.00027687$ 0.00027687 $ 0.00027687 عالية طوال الوقت $ 0.00027687$ 0.00027687 $ 0.00027687 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) +35.23% تغير السعر (7 أيام) +191.96%

معلومات سوق The Eid Sheep ($TES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: