سعر The Earn Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The Earn Bull (TEB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 23.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TEB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TEB.

يحتل The Earn Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 231,074، مع عرض متداول قدره 998.46M TEB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TEB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TEB بمقدار +0.42% خلال الساعة الماضية و+9.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.62K.

معلومات سوق The Earn Bull (TEB)

القيمة السوقية $ 231.07K$ 231.07K $ 231.07K الحجم (24 ساعة) $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 231.07K$ 231.07K $ 231.07K إمداد دورة التداول 998.46M 998.46M 998.46M إجمالي العرض 998,464,527.04847 998,464,527.04847 998,464,527.04847

القيمة السوقية الحالية لـ The Earn Bull هي $ 231.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.62K. العرض المتداول لـ TEB يبلغ 998.46M، مع إجمالي عرض 998464527.04847. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 231.07K.