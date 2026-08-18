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سعر The Earn Bull المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TEB هي 231,074 USD. تابع تحديثات أسعار TEB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The Earn Bull المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TEB هي 231,074 USD. تابع تحديثات أسعار TEB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TEB

معلومات سعر TEB

ما هو TEB

اقتصاد توكن TEB

توقعات سعر TEB

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شعار The Earn Bull

سعر The Earn Bull (TEB)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TEB إلى USD:

$0.00023012
$0.00023012$0.00023012
+0.12%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار The Earn Bull (TEB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:51:44 (UTC+8)

سعر The Earn Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The Earn Bull (TEB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 23.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TEB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TEB.

يحتل The Earn Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 231,074، مع عرض متداول قدره 998.46M TEB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TEB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TEB بمقدار +0.42% خلال الساعة الماضية و+9.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.62K.

معلومات سوق The Earn Bull (TEB)

$ 231.07K
$ 231.07K$ 231.07K

$ 8.62K
$ 8.62K$ 8.62K

$ 231.07K
$ 231.07K$ 231.07K

998.46M
998.46M 998.46M

998,464,527.04847
998,464,527.04847 998,464,527.04847

القيمة السوقية الحالية لـ The Earn Bull هي $ 231.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.62K. العرض المتداول لـ TEB يبلغ 998.46M، مع إجمالي عرض 998464527.04847. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 231.07K.

سجل سعر The Earn Bull بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

+23.47%

+9.61%

+9.61%

سجل سعر The Earn Bull (TEB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Earn Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Earn Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Earn Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Earn Bull مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+23.47%
30 يوم$ 0+10.02%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار The Earn Bull

The Earn Bull (TEB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TEB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Earn Bull (TEB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Earn Bull نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Earn Bull الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TEB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Earn Bull.

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الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن The Earn Bull

ما هو السعر الحالي لـ The Earn Bull؟

يتداول The Earn Bull بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 23.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب TEB؟

مع قيمة سوقية تبلغ $231074، يحتل TEB المرتبة #4506 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ The Earn Bull؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من TEB؟

هناك 998464527.04847 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب The Earn Bull بين $ و$، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن The Earn Bull بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على TEB؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل TEB في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Earn Bull

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:51:44 (UTC+8)

تحديثات The Earn Bull (TEB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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