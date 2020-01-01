توكنوميكس THE EAR STAYS ON (EAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول THE EAR STAYS ON (EAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات THE EAR STAYS ON (EAR) After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders الموقع الرسمي: https://theearstayson.xyz/ اشتر EAR الآن!

توكنوميكس THE EAR STAYS ON (EAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار THE EAR STAYS ON (EAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.45K $ 38.45K $ 38.45K إجمالي العرض: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M العرض المتداول: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.45K $ 38.45K $ 38.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00238649 $ 0.00238649 $ 0.00238649 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002996 $ 0.00002996 $ 0.00002996 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر THE EAR STAYS ON (EAR)

توكنوميكس THE EAR STAYS ON (EAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس THE EAR STAYS ON (EAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EAR، استكشف السعر المباشر لتوكن EAR!

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