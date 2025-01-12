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سعر THE EAR STAYS ON (EAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.94K . يتم تحديث سعر EAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق THE EAR STAYS ON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.41K - تغيير سعر THE EAR STAYS ON خلال اليوم هو +2.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M

أداء سعر THE EAR STAYS ON (EAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر THE EAR STAYS ON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر THE EAR STAYS ON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر THE EAR STAYS ON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر THE EAR STAYS ON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.84% 30 يوم $ 0 -26.11% 60 يوم $ 0 -27.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر THE EAR STAYS ON (EAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر THE EAR STAYS ON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00238649$ 0.00238649 $ 0.00238649 تغير السعر (1 ساعة) +3.96% تغير السعر (1يوم) +2.84% تغير السعر (7 أيام) -63.83%

معلومات سوق THE EAR STAYS ON (EAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: