سعر THE EAR STAYS ON (EAR)
سعر THE EAR STAYS ON (EAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.94K. يتم تحديث سعر EAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق THE EAR STAYS ON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.41K
- تغيير سعر THE EAR STAYS ON خلال اليوم هو +2.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M
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خلال اليوم، كان سعر THE EAR STAYS ON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر THE EAR STAYS ON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر THE EAR STAYS ON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر THE EAR STAYS ON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.84%
|30 يوم
|$ 0
|-26.11%
|60 يوم
|$ 0
|-27.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر THE EAR STAYS ON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.96%
+2.84%
-63.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders
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