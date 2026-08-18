سعر The Duck اليوم

السعر المباشر لمشروع The Duck (DUCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DUCK.

يحتل The Duck حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,233.32، مع عرض متداول قدره 999.83M DUCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DUCK بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-33.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Duck (DUCK)

القيمة السوقية $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,829,779.325391 999,829,779.325391 999,829,779.325391

القيمة السوقية الحالية لـ The Duck هي $ 10.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUCK يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999829779.325391. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.23K.