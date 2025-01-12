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سعر The Dissolution of Value (VALUE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.41K . يتم تحديث سعر VALUE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Dissolution of Value الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.30K - تغيير سعر The Dissolution of Value خلال اليوم هو +0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 964.94M

أداء سعر The Dissolution of Value (VALUE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Dissolution of Value مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Dissolution of Value مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Dissolution of Value مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Dissolution of Value مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.85% 30 يوم $ 0 -74.71% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Dissolution of Value (VALUE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Dissolution of Value: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00219403$ 0.00219403 $ 0.00219403 تغير السعر (1 ساعة) +3.28% تغير السعر (1يوم) +0.85% تغير السعر (7 أيام) -44.83%

معلومات سوق The Dissolution of Value (VALUE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: