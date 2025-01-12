سعر The Dissolution of Value (VALUE)
سعر The Dissolution of Value (VALUE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.41K. يتم تحديث سعر VALUE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Dissolution of Value الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.30K
- تغيير سعر The Dissolution of Value خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 964.94M
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خلال اليوم، كان سعر The Dissolution of Value مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Dissolution of Value مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Dissolution of Value مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Dissolution of Value مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.85%
|30 يوم
|$ 0
|-74.71%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Dissolution of Value: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.28%
+0.85%
-44.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork’s ability to spread through decentralized systems.
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