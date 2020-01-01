توكنوميكس The dev is an Ape (APEDEV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The dev is an Ape (APEDEV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The dev is an Ape (APEDEV) Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads! الموقع الرسمي: https://apedev.tech/ اشتر APEDEV الآن!

توكنوميكس The dev is an Ape (APEDEV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The dev is an Ape (APEDEV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K إجمالي العرض: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M العرض المتداول: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00101993 $ 0.00101993 $ 0.00101993 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر The dev is an Ape (APEDEV)

توكنوميكس The dev is an Ape (APEDEV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The dev is an Ape (APEDEV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APEDEV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APEDEV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APEDEV، استكشف السعر المباشر لتوكن APEDEV!

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