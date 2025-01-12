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سعر The dev is an Ape (APEDEV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.33K . يتم تحديث سعر APEDEV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The dev is an Ape الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.87 - تغيير سعر The dev is an Ape خلال اليوم هو +1.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر The dev is an Ape (APEDEV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The dev is an Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The dev is an Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The dev is an Ape مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The dev is an Ape مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.97% 30 يوم $ 0 -20.73% 60 يوم $ 0 -49.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The dev is an Ape (APEDEV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The dev is an Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00101993$ 0.00101993 $ 0.00101993 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +1.97% تغير السعر (7 أيام) -11.56%

معلومات سوق The dev is an Ape (APEDEV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: