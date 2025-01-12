سعر The dev is an Ape (APEDEV)
سعر The dev is an Ape (APEDEV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.33K. يتم تحديث سعر APEDEV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The dev is an Ape الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.87
- تغيير سعر The dev is an Ape خلال اليوم هو +1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M
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خلال اليوم، كان سعر The dev is an Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The dev is an Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The dev is an Ape مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The dev is an Ape مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.97%
|30 يوم
|$ 0
|-20.73%
|60 يوم
|$ 0
|-49.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The dev is an Ape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+1.97%
-11.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!
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