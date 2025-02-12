احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEGENS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEGENS.

سعر The Degensons (DEGENS) المباشر لليوم هو USD 0.00001729 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEGENS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Degensons الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04 - تغيير سعر The Degensons خلال اليوم هو +0.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Degensons (DEGENS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Degensons مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Degensons مقابل USD هو $ -0.0000060834 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Degensons مقابل USD هو $ -0.0000091426 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Degensons مقابل USD هو $ -0.00005841988190006363 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.55% 30 يوم $ -0.0000060834 -35.18% 60 يوم $ -0.0000091426 -52.87% 90 يوم $ -0.00005841988190006363 -77.16%

تحليل سعر The Degensons (DEGENS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Degensons: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001717$ 0.00001717 $ 0.00001717 24 ساعة مرتفع $ 0.00001744$ 0.00001744 $ 0.00001744 عالية طوال الوقت $ 0.00057025$ 0.00057025 $ 0.00057025 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.55% تغير السعر (7 أيام) -13.95%

معلومات سوق The Degensons (DEGENS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: