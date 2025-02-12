سعر The Degensons (DEGENS)
سعر The Degensons (DEGENS) المباشر لليوم هو USD 0.00001729. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEGENS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Degensons الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04
- تغيير سعر The Degensons خلال اليوم هو +0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Degensons مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Degensons مقابل USD هو $ -0.0000060834 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Degensons مقابل USD هو $ -0.0000091426 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Degensons مقابل USD هو $ -0.00005841988190006363 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.55%
|30 يوم
|$ -0.0000060834
|-35.18%
|60 يوم
|$ -0.0000091426
|-52.87%
|90 يوم
|$ -0.00005841988190006363
|-77.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Degensons: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.55%
-13.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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