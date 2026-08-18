سعر The Cult of YOTS اليوم

السعر المباشر لمشروع The Cult of YOTS (YOTS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 23.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YOTS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YOTS.

يحتل The Cult of YOTS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 380,128، مع عرض متداول قدره 929.95M YOTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YOTS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00509022، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YOTS بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-85.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 157.84K.

معلومات سوق The Cult of YOTS (YOTS)

القيمة السوقية $ 380.13K$ 380.13K $ 380.13K الحجم (24 ساعة) $ 157.84K$ 157.84K $ 157.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 408.74K$ 408.74K $ 408.74K إمداد دورة التداول 929.95M 929.95M 929.95M إجمالي العرض 999,951,563.274174 999,951,563.274174 999,951,563.274174

القيمة السوقية الحالية لـ The Cult of YOTS هي $ 380.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 157.84K. العرض المتداول لـ YOTS يبلغ 929.95M، مع إجمالي عرض 999951563.274174. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 408.74K.